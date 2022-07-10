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وزيرا خارجية إيران والعراق يبحثان ترتيبات زيارة الأربعين

وزيرا خارجية إيران والعراق يبحثان ترتيبات زيارة الأربعين
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد، وكذلك الأمور المتعلقة بزيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين إلى البلدين.

العالم - إيران

وأكد وزيرا الخارجية الإيرانية والعراقية على ضرورة متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران بشأن تنمية العلاقات الثنائية، وكذلك تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين في المناسبات الدينية، وخاصة في مراسم الأربعين.

وأعرب أميرعبداللهيان عن امتنانه للتعاون والتسهيلات المقدمة للزوار الإيرانيين يوم عرفة، وكذلك التنسيقات لزوار يوم، مثمناً جهود الجانب العراقي في تفويج الحجاج الإيرانيين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

كما بحث وزير الخارجية الإيرانية مع نظيره العراقي إمكانية استئناف إرسال الحجاج الايرانيين إلى العمرة، معرباً عن أمله في توافر الاستعدادات والتسهيلات اللازمة لاستئناف العمرة حسب الظروف التي يفرضها الكورونا.

وأكد وزير الخارجية العراقية استعداد بغداد لمواصلة تقديم المساعدة لتسهيل سفر زوار أيام عرفة والأربعين وكذلك مناسك الحج، مجدداً استعداد الحكومة العراقية لتوفير الإمكانات اللازمة لزيارة الأربعين.

وأكد فؤاد حسين أن الحكومة العراقية ستبذل أقصى جهودها لتسهيل الظروف لزوار مراسم الأربعين وإقامة المراسم بشكل رائع.

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