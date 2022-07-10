الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-07-2022

الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة

مقاتلة F-18 تسقط من حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط!

هل تجبر المحكمة إيلون ماسك على شراء شركة تويتر؟

تعرف على "السلاح الغريب" الذي اغتيل به شينزو آبي..

بذكرى تحرير الموصل.. العبادي يدعو القوى السياسية لتجاوز خلافاتها لأجل العراق

تركيا: لن نؤجل عمليتنا العسكرية في شمال سوريا