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الكاظمي يوقع على أمر خاص بترقية الضباط من عميد إلى لواء

الكاظمي يوقع على أمر خاص بترقية الضباط من عميد إلى لواء
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، توقيع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من رتبة عميد إلى لواء.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من رتبة عميد الى لواء وكذلك الجرحى الأبطال".

واضاف البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة وقع في مطلع شهر تموز الحالي جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية وبسبب أمور تنظيمية لم يتم ادراج رتبة العميد الى اللواء وكذلك الضباط الجرحى مستحقي الترقية في وقتها".

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الكاظمي يوقع على أمر خاص بترقية الضباط من عميد إلى لواء