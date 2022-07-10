9 مليارات يورو.. ألمانيا تحجب حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا

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وقالت الصحيفة، إنه تم اتخاذ القرار بشأن حزمة المساعدات التالية في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو، لكن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عارض تقديم المساعدة لكييف على حساب الدين الأوروبي المشترك.

وفي الوقت نفسه، فإن الوقت يمر، حيث تقول كييف إنها بحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريًا لإنقاذ اقتصاد البلاد، وهناك تكهنات بأن أوكرانيا ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 900 مليون يورو في سبتمبر.

وأكدت الصحيفة أن الموقف الألماني يثير قلق سلطات كييف بشكل خطير.

وأشارت إلي أن أوكرانيا تشتبه في أن ألمانيا تعتزم انتهاك العقوبات ضد روسيا من أجل استعادة إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم”.