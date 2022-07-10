مخططات لإقامة 28 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية عقب زيارة بايدن

العالم - الاحتلال

وأوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير، أن "حركة نحالا تعتزم إقامة ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ثلاثة منها بعد أيام قليلة من زيارة بايدن هذا الأسبوع".



وأوضحت أن "الحركة تعمل هذه الأيام مع مئات المستوطنين، وتشتري معدات للانتقال والاستيطان في المناطق الثلاثة الجديدة".



وبينت أن "الحركة لا تزال تُبقي مواقع البؤر الاستيطانية الثلاث سرية، حتى تمنع الإدارة المدنية من إيقاف بنائها".



ونقلت الصحيفة عن رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، دانييلا فايس، قولها إنه "سنواصل إقامة المستوطنات والمدن في جميع المناطق".



يذكر أن تقديرات "صهيونية" وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.



ويَعتَبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.