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نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 16 أسيرًا في سجن "عسقلان" بفيروس "كورونا"

نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 16 أسيرًا في سجن
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أنّ عدد الإصابات بفيروس "كورنا" بين صفوف الأسرى في سجن "عسقلان"، وصلت إلى 16 أسيرًا.

العالم - فلسطين

وبيّن نادي الأسير، أن عددًا من المصابين هم من الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ويقضون أحكامًا عالية منها المؤبد.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ أول من تم الكشف عن إصابته في سجن "عسقلان"، هو الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، والذي يعاني من السرطان حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجن "عسقلان" يبلغ نحو 35 أسيرًا، من بينهم على الأقل 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية باستمرار.

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نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 16 أسيرًا في سجن "عسقلان" بفيروس "كورونا"