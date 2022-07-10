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رئيس بعثة الحج الايرانية للعالم: مناسك الحج جرت بشكل جيد حتى هذه اللحظة

الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بعثة الحج الايرانية وممثل الولي الفقية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب في تصريح خاص لقناة العالم من مکة المکرمة ان مناسك الحج جرت بشكل جيد حتى هذه اللحظة، موضحا: يبيت الحجاج ليلتهم الثانية وغدا سيقومون برمي الجمرات الثلاث ومن ثم يطوفون في مكة المكرمة.

العالم - خاص العالم

وأضاف حجة الاسلام عبدالفتاح نواب : في مراسم الحج في هذه السنة حيث كانت النسبة العمرية شابة بالنسبة للسنة الماضية فلم تواجهنا حالات مرضية صعبة.

ولفت الى ان موسم الحج في الجمهورية الاسلامية في مستوى جيد، موضحا: نقوم في كل سنة بخطوات جديدة لتسهيل الامور للحجاج.

نتمنى ان تتم هذه المناسك لجميع المسلمين سواء من ايران وكل البلدان الاسلامية بشكل جيد.

وعن تعامل السعودية مع الحجاج قال حجة الاسلام عبدالفتاح نواب ان التعاون من قبل المملكة السعودية المضيفة يتم بشكل جيد، لكن لو انه كانت هناك مجموعة من كل دولة لتقديم المشورة كانت لتساعد الدولة المضيفة لتحسين الحج ولكانت الامور لتصبح أسهل.

نتمنى لو انه يمكن إعطاء فرصة لبقية الدول المسلمة للمساعدة في التنظيم وتقديم المشورة.

وأضاف حجة الاسلام عبدالفتاح نواب ان السعودية لم تمنع تنظيم أي نشاطات للحجاج شريطة ان لا تتسبب بإزعاج او مضايقات للحجاج الآخرين.

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رئيس بعثة الحج الايرانية للعالم: مناسك الحج جرت بشكل جيد حتى هذه اللحظة

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