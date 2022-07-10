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مصر تطالب الإحتلال بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية بحرب 1967

مصر تطالب الإحتلال بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية بحرب 1967
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أنها كلفت سفارتها بتل أبيب بمطالبة الكيان الاسرائيلي بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلاميا عن حرب 1967 التي احتلت الأخيرة بسببها أراضي مصرية.

العالم - مصر

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية قالت إنه رداً على سؤال بشأن "ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967"، دون أن يحددها.

وفي اليومين الماضيين، كشف الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان، المختص في شؤون الأمن، وصحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس العبريتان، عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية لا تحمل أي علامات بمخالفة لقوانين الحرب ودون الإعلان عن قتلهم" وسط تقديرات تصل إلى عشرات.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأنه"تم تكليف سفارتها في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات".

وطالبت سفارتها بمطالبة "إسرائيل" بـ"إفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".

وأضافت: "تواصل السفارة المصرية في إسرائيل متابعة هذا الموضوع".

ولم يصدر تعقيب فوري إسرائيلي بشأن البيان.

وحرب 1967 خاضتها "إسرائيل" ضد دول عربية واحتلت بسببها أراضي منها شبه جزيرة سيناء المصرية، قبل أن تحررها مصر بحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويتلوها بسنوات "معاهدة سلام" بين البلدين.

المصدر : الأناضول

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مصر تطالب الإحتلال بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية بحرب 1967

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