العالم - ايران

وقالت في البيان: "جرت عصر يوم الأحد مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تم خلالها تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأكدت أن هذه المكالمة كانت فرصة للرئيسين للتعبير عن الحرص المشترك على دعم العلاقات بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وأعلن الرئيس الإيراني، استعداد الجمهورية الإسلامية لتوسيع وتطوير التعاون مع تونس في مختلف قضايا العالم الإسلامي.

وهنأ رئيسي الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وقال، إن "إيران تعتبر نجاح وتقدم الشعب التونسي العزيز نجاحا وتقدما لها".

وأضاف، "نحن مستعدون لتوسيع وتطوير التعاون والعلاقات مع تونس الشقيقة في مختلف قضايا العالم الإسلامي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".