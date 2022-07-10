وزيرة الخارجية البريطانية تترشح لرئاسة مجلس الوزراء

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وكتبت تراس في مقال لها بصحيفة "تلغراف"، "سأخوض الانتخابات كمحافظ وسأحكم كمحافظ".

وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.

جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.