تسريبات: خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل

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وقال الهاكر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك"، "خسائر الجيش الأوكراني بالفعل كثيرة جدا، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب الرئيس والساسة الأوكرانيين... هناك ما لا يقل عن 50-70 ألف من الخسائر بالفعل".

في أوائل يونيو/حزيران المنصرم، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بداية العملية الخاصة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.