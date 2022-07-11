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يقام على أملاك فلسطينية خاصة..

مخطط امريكي صهيوني لإقامة مجمع دبلوماسي في القدس

مخطط امريكي صهيوني لإقامة مجمع دبلوماسي في القدس
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف مركز حقوقي في الاراضي المحتلة، عن مخطط أمريكي صهيوني لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس المحتلة، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة.

العالم - الاحتلال

وقال "مركز عدالة"، إنه يكشف "أدلة جديدة عن مخطَط أمريكي إسرائيلي مشترك لبناء مجمع دبلوماسي تابع للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة".

وأضاف: "استباقاً لزيارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن للاراضي المحتلة، يطالب ورثة المالكين الأصليين، منهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون من سكان شرقي القدس، بالإلغاء الفوري للمخطط".

وكشف البحث الذي قام به المركز في سجلات أرشيفية عن "ملكية الفلسطينيين للأراضي المزمع إقامة المجمع الدبلوماسي عليها، إذ تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950".

ووفق بحث مركز عدالة، تثبت الوثائق الواردة من أرشيف الدولة أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل عام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع في إطار جولة خلال الفترة 13-16 يوليو/ تموز الجاري تشمل الضفة الغربية والسعودية.

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يقام على أملاك فلسطينية خاصة.. مخطط امريكي صهيوني لإقامة مجمع دبلوماسي في القدس