الاردن.. 2135 إصابة بكورونا في أسبوع

العالم - الاردن

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الأسبوعي، إن الأردن سجل وفاة واحدة في الأسبوع، بينما بلغ عدد فحوص (بي سي آر) التي أُجريت في الأسبوع رقم 27/ 30644 فحصا مقارنة مع 22514 فحصا في الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 36 في المئة، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.9 في المئة، مقارنة مع 5.9 في المئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 15 حالة مقارنة مع 10 حالات خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الحالات النشطة 1768 مقارنة مع 1104 حالات خلال الأسبوع السابق بارتفاع حوالى 60 في المئة.

و بلغ عدد الجرعات التي أُعطيت في الأسبوع 27 للجرعة أولى 1803 مقارنة مع 2677، وللجرعة الثانية 2082 مقارنة مع 7937، وللجرعة الثالثة 1328 مقارنة مع 1313 حيث بلغ مجموعها 5213 جرعة مقارنة مع 11931 جرعة خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوال 56 بالمئة عن الأسبوع السابق.

ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4805859 بنسبة حوالي 75 في المئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4544593 بنسبة 71 في المئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 668184 جرعة.

وعن التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة جرعة أولى بلغت 237550 بنسبة 25 في المئة، وللجرعة الثانية 202486 بنسبة 20 في المئة، وعن التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة بلغت للجرعة الأولى 280، وللجرعة الثانية 202 جرعة.