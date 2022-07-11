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وزير کهرباء العراق: سددنا جميع الديون المستحقة الى ايران

وزير کهرباء العراق: سددنا جميع الديون المستحقة الى ايران
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، "تسديد جميع الديون المستحقة الى ايران"، فيما وعد بصيف افضل في توريد الطاقة الكهربائية.

العالم-العراق

وقال كريم، في تصريح متلفز مساء الاحد إن "هذا الصيف سيكون افضل من الصيف الماضي في توريد الطاقة الكهربائية، والى الان الشبكة مستقرة وتأتي يوميا اضافات وهناك زيادة على طلب على الطاقة باكثر من 20% عن العام الماضي".

واضاف "من المؤمل ان يكون هناك زيادة في معدل التوريد الى 23 الف ميكاواط"، مشيرا الى "استحقاقات ايران من الغاز على الحكومة السابقة وهي تراكمات وتم دفعها بالكامل قبل فترة قصيرة والبالغة مليار و640 مليون دولار".

وتابع كريم "العراق يستلم 42 مليون متر مكعب من الغاز الايراني يوميا، وهناك اتفاق اخر مع الجانب الايراني بتجهيز العراق مبدئيا 400 ميكاواط قسمت الى 200 ميكاواط باتجاه البصرة و200 ميكاواط باتجاه ديالى".

واكد "الحاجة الى 15 ميكاواط جديدة لاستمرار تجهيز الطاقة الى المواطنين لـ24 ساعة لذا نحن مازلنا بحاجة الى الغاز الايراني"، كاشفاً عن "تقديم خطة الى مجلس الوزراء لمعالجة ازمة الكهرباء".

وتابع وزير الكهرباء "وزارة النفط اخفقت في تجهيز الغاز للمحطات الكهربائية والمشكلة الاساسية في ملف الكهرباء هي نقص الوقود"، مؤكداً "حاجة العراق الى دعم مالي للوصول الى انتاج 35 الف ميكاواط".

المصدر: الفرات نيوز

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