فريضة الحج .. واجبات ومسؤليات (الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

وفريضة الحج هي شد الرحال الى البيت العتيق، الى العبودية الحق التي هي جوهرة كنهها، البربوية، هي سفر الى الله بقلب سليم، في ايام معدودات تصل رائدها بالرحمن بحبل متين من الصدق ولإيمان واليقين.

وهي عبادة فيها خلع للمعصية، وفك لأسر عبادة يلتقي فيها المومنون ليشهدوا منافع لهم من تعارف واخوة وتعاون، عبادة فيها تلاق وتواصل بين امم وشعوب وحضارات.

وناقش برنامج "نوافذ" في احدث حلقاته، الواجبات والمسؤوليات المترتبة على فريضة الحج مع ضيوف الحلقة:

الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس الامناء لتجمع العلماء المسلمين

الاستاذ الجامعي امين الساحلي

الباحث السياسي يحيى حرب