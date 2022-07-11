الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل لبنانيا دخل الأراضي المحتلة عبر السياج الحدودي

الاحتلال يعتقل لبنانيا دخل الأراضي المحتلة عبر السياج الحدودي
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوة صهيونية لبنانيا دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عير السياج الحدودي.

العالم_لبنان

وأفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام بأن أحد المواطنين اللبنانيين تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة مسكاف عام ودخل إلى دشمة الحراسة الإسرائيلية الخالية من الجنود، من دون أن يشعر به أحد. وبعد مرور حوالى نصف ساعة حضرت قوة معادية مؤلفة من 6 دبابات اسرائيلية وطوقت المكان وتم اعتقاله .

ولم تعرف حتى الساعة أسباب أو دوافع دخول المواطن اللبناني الأراضي المحتلة.

و في السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن استطلاعات الجيش رصدت مشتبهًا فيه تسلل قبل قليل من داخل لبنان الى الأراضي المحتلة في منطقة مسغاف عام حيث القت القوات القبض عليه، واتضح من التحقيق الأولي أن الحديث عن مواطن لبناني غير مسلح حيث تم نقله للتحقيق.

روابط ذات صلة

وزير لبناني: مفوضية اللاجئين ترفض عودة النازحين إلى سوريا

الشيخ يزبك: سنحافظ على سيادتنا ولن نسمح للعدو الإسرائيلي بنهب ثرواتنا

الشيخ قاووق: مسيّرات حزب الله أثبتت قوة لبنان وقدرته على حماية ثرواته

لبنان.. الخطيب يدعو الى عدم رهن وضع البلاد والمشاريع بالخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: شلل سياسي بسبب عطلة الاعياد

الجزائر تستضيف البطولة العربية الخامسة للسباحة بدءا من 20 يوليو الجاري

رئيس وزراء سريلانكا: رئيس البلاد سيستقيل

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بحفلة منزلية في كاليفورنيا

حريق البرلمان يفاقم التجاذبات السياسية في ليبيا

الاحتلال يعتقل لبنانيا دخل الأراضي المحتلة عبر السياج الحدودي