الاحتلال يعتقل لبنانيا دخل الأراضي المحتلة عبر السياج الحدودي

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وأفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام بأن أحد المواطنين اللبنانيين تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة مسكاف عام ودخل إلى دشمة الحراسة الإسرائيلية الخالية من الجنود، من دون أن يشعر به أحد. وبعد مرور حوالى نصف ساعة حضرت قوة معادية مؤلفة من 6 دبابات اسرائيلية وطوقت المكان وتم اعتقاله .

ولم تعرف حتى الساعة أسباب أو دوافع دخول المواطن اللبناني الأراضي المحتلة.

و في السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن استطلاعات الجيش رصدت مشتبهًا فيه تسلل قبل قليل من داخل لبنان الى الأراضي المحتلة في منطقة مسغاف عام حيث القت القوات القبض عليه، واتضح من التحقيق الأولي أن الحديث عن مواطن لبناني غير مسلح حيث تم نقله للتحقيق.