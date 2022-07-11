مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بحفلة منزلية في كاليفورنيا

العالم-الاميركيتان

وأفادت قناة (كيه أيه بي سي- تي في)، وهي المحطة الرئيسية التابعة لشبكة (أيه بي سي) التلفزيونية في الساحل الغربي أن الضباط استجابوا لتقرير حول إطلاق نار عند الساعة 00:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (07.45 بتوقيت غرينتش) في مبنى 8100 من شارع ليدز في داوني، وهي مدينة تقع في جنوب شرق مقاطعة لوس أنجلوس.

وقال التقرير إن الضباط عثروا على أربعة رجال وامرأة مصابين بالرصاص.

وأضاف أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة رجال في مكان الحادث، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن الظروف التي أدت إلى إطلاق النار غير معروفة، لكن السلطات وصفته بأنه "حادث معزول".