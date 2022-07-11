الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بحفلة منزلية في كاليفورنيا

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بحفلة منزلية في كاليفورنيا
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قتل ثلاثة رجال وأصيب اثنان آخران بجروح في وقت مبكر من صباح الأحد إثر إطلاق نار وقع في حفلة منزلية في جنوب كاليفورنيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة.

العالم-الاميركيتان

وأفادت قناة (كيه أيه بي سي- تي في)، وهي المحطة الرئيسية التابعة لشبكة (أيه بي سي) التلفزيونية في الساحل الغربي أن الضباط استجابوا لتقرير حول إطلاق نار عند الساعة 00:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (07.45 بتوقيت غرينتش) في مبنى 8100 من شارع ليدز في داوني، وهي مدينة تقع في جنوب شرق مقاطعة لوس أنجلوس.

وقال التقرير إن الضباط عثروا على أربعة رجال وامرأة مصابين بالرصاص.

وأضاف أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة رجال في مكان الحادث، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن الظروف التي أدت إلى إطلاق النار غير معروفة، لكن السلطات وصفته بأنه "حادث معزول".

روابط ذات صلة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية كاليفورنيا

مقتل ستة أشخاص إثر إطلاق نار جماعي في ولاية كاليفورنيا

مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: شلل سياسي بسبب عطلة الاعياد

الجزائر تستضيف البطولة العربية الخامسة للسباحة بدءا من 20 يوليو الجاري

رئيس وزراء سريلانكا: رئيس البلاد سيستقيل

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بحفلة منزلية في كاليفورنيا

حريق البرلمان يفاقم التجاذبات السياسية في ليبيا

الاحتلال يعتقل لبنانيا دخل الأراضي المحتلة عبر السياج الحدودي