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ستينية استقلال الجزائر.. رسائل وتحديات

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

ابرز عنوان لاحتفالية ستينية استقلال الجزائر كان قطيعة مع ارث الإستعمار، حيث تضمنت استعراض عسكري هو الأكبر منذ استقلال البلاد، والأول منذ العام 1989، حامل معه رسائل سياسي عديدة.

العالم - المغاربية

تبدو الجزائر في العقد السادس بصدد رسمي جديد لتحالفاتها الاقليمية، والتركيز على إمتلاك عوامل القوة العسكرية، والتحول نحو توظيف مقدرات الطاقة، التي تملكها ضمن سياق تحرير اقتصادها من التبعية للنفط، وكسلاح ايضا لتحقيق مصالحها الاقليمية.

كما تتجه الجزائر الى بناء تحالفات مركزية مع شركاء دوليين كالصين وروسيا، واستعادة دور مركزي في المنطقة ووضع بصمة في أزمتها.

ناقش برنامج "المغاربية" في جزءه الثاني الرسائل والتحديات التي حملتها ستينية استقلال الجزائر مع ضيوف الحلقة:

عضو البرلمان الجزائري عبدالسلام باشاغا

الباحث السياسي ياسين مقراني

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