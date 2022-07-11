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وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يتوجه الى ايطاليا للقاء المسؤولين في الحكومة الايطالية والفاتيكان ومناقشة التحولات الدولية

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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