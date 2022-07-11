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الاحتلال يفرج عن أسيرين والجهاد تهنئ بحريتهما في جنين

الاحتلال يفرج عن أسيرين والجهاد تهنئ بحريتهما في جنين
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

استقبل أهالي بلدتي يعبد وقباطية قضاء جنين المحتلة وكوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي، أبناءهم الأسرى المحررين عنتر إنفيعات وعبد الرحمن شقفة عقب تحررهما من سجون الاحتلال.

العالم - الاحتلال

وتقدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة الحارة من المحررين وعوائلهم الكريمة، داعين الله بالعاقبة العاجلة والحرية المنتظرة على جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن المحرر عنتر عقاب إنفيعات من بلدة يعبد، بعد قضائه 28 شهراً في سجون الاحتلال، حيث اعتقل في 21-4-2020م، وهو شقيق الشهيدة نوف إنفيعات التي استشهدت برصاص جنود الاحتلال على حاجز "دوتان"، في 3-6-2017م.

أما المحرر عبد الرحمن محمد شقفة (18 عاماً) من بلدة قباطية، فقد أفرجت عنه بعد أن أمضى 24 شهراً في سجون الاحتلال، حيث تم اعتقاله في 23-12-2020م، خلال مداهمة منزل عائلته والاعتداء عليه، ثم اقتياده إلى مركز "حوارة" والتحقيق معه بشكل وحشي.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقال والمداهمة بحق أبناء شعبنا، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.

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