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محللون اقتصاديون: الاقتصاد الأمريكي لن يتمكن من تجنب الركود

محللون اقتصاديون: الاقتصاد الأمريكي لن يتمكن من تجنب الركود
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

يرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي لن يتمكن من تجنب الركود، وأن ذلك مسألة وقت فقط، متوقعين اقتراب دخوله في "دوامة هبوط".

العالم-الاميركيتان

ونشرت مجلة الأعمال الألمانية "WirtschaftsWoche" في تقرير أن آراء الخبراء تتفق حول حتمية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ويختلفون فقط حول مدى تأثره.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأمريكي دخل في حالة من عدم الهدوء، كما أن الحالة المزاجية للأمريكيين ساءت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن "التضخم المرتفع، الذي يشعر به المواطن الأمريكي، خاصة في محطات الوقود والمحلات التجارية، بدأ ينعكس على حياة الأمريكيين".

وكشفت الصحيفة في تقريرها أنه وفقا لاستطلاعات الرأي، يخشى ما يقرب من ثلثي الأمريكيين اليوم من أن البلاد يمكن أن تنزلق إلى الركود، في حين أن هذه المشاعر يشعر بها لا المواطنون العاديون فحسب، بل يتقاسمها أيضا المتخصصون في مجال الاقتصاد.

وتنبأ رئيس أكبر بنك أمريكي، جيمي ديمون، قبل أسابيع "بإعصار" يمكن أن يضرب الاقتصاد الأمريكي، بينما وصف رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الركود بأنه "حتمي".

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محللون اقتصاديون: الاقتصاد الأمريكي لن يتمكن من تجنب الركود

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