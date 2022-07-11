أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية لنظيره السوري .. إيران ستواصل دعمها لمحور المقاومة في المنطقة

جوان ..

نقلة نوعية في التقنيات النووية ردا على وضع أمريكا عقبات بطريق المفاوضات

عصر ايرانيان ..

بايدن يلوح بمواصلة السير على خطى ترامب بإصراره على تصعيد الضغوط على إيران

وطن امروز ..

تصريحات بايدن الإستفزازية عشية زيارته لفلسطين المحتلة والسعودية محاولة لتبرير لقائه ببن سلمان

قدس ..

الأمم المتحدة تؤكد أن قيام الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين لصالح الإستيطان جريمة حرب

كيهان..

إيران وروسيا قررتا حذف التعامل بالدولار واليورو في علاقاتهما التجارية المشتركة

جمهوري اسلامي ..

إحتجاجات شعبية بإرتيريا ضد العلاقات مع الكيان الصهيوني تجبر الأخير على إغلاق سفارته بأسمرة

خراسان ..

ثورة الجياع بسريلانكا تطيح برئيس الجمهورية وبأركان السلطة في كولومبو

رسالت ..

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي يقيل تسعة سفراء بينهم السفير الأوكراني بألمانيا بيوم واحد

آرمان ملي ..

محافل أمريكية تتحدث عن عدم قدرة الغرب على مواصلة دعم أوكرانيا لفترة طويلة

مردم سالاري ..

إتساع دائرة القلق بأوروبا من تفاقم أزمة نقص الوقود مع إقتراب فصل الشتاء

آرمان امروز..

تفاقم الأوضاع المعيشية يفجر غضبا شعبيا بسريلانكا أجبر رئيس الجمهورية والحكومة على الإستقالة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sdايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( الأوهام الجديدة ,الناتو العربي )..عشية بدء الرئيس الاميكي لجولة اقليمية تشمل فلسطين المحتلة والسعودية اطلق مسؤولون امريكيون تصريحات حول مشروع لتوحيد نظم الدفاع الجوي بين بلدان عربية والكيان الصهيوني والقوات الامريكية بالمنطقة في مواجهة ايران .

إن هذا الكلام يعني العودة لمشروع إيجاد حلف ناتو عربي عبري تحت المظلة الأمريكية والذي طرحه ترامب بزيارته للسعودية ان هذا المشروع اثبت فشله وعقمه قبل ان يرى النور في الواقع , حيث لم تبدي بلدان عربية رئيسية مثل مصر والاردن اي حماس له , كما ان هناك اجواء تردد في بلدان عربية اخرى ازاء مخاطر الانزلاق في مثل هذا المشروع على امنها واستقرارها وعلى الامن والاستقرار في المنطقة برمتها . وبالطبع اكدت ايران بأن مثل هذا المشروع الاستفزازي ليس في صالح الامن الاقليمي ويتنافى هم علاقات الجيرة والوشائج العميقة بين بلدان وشعوب المنطقة , كما اكدت قدرتها على مواجهة اية تهديدات لامنها ولمصالحها الوطنية ,ومثل هذا الموقف رسالة واضحة لكل من يراهن على التحالف مع الكيان على حساب الجيرة والوشائج المشتركة.

خراسان ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة خراسان في مقاله ( الناتو العربي ,حلم سعودي ) .. ارتفعت الاصوات التي تدعو لتشكيل ناتو عربي مرة اخرى بواشنطن و بعض البلدان بالمنطقة , ولا ينسى احد بأن هذه الفكرة طرحت خلال زيارة ترامب للسعودية عام 2017 ولم تتحقق وانهارت بسقوطه في الانتخابات الرئاسية .

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم بإعادة طرح مشروع الناتو العربي عشية بدء بايدن جولة تشمل الكيان الصهيوني والسعودية ان ترامب فشل في تفعيل هذا المشروع لحين سقوطه , وتبددت احلام السعودية التي ابرمت صفقات بمئات المليارات مع ترامب , ان هذا المشروع يحمل عوامل فشله معه حتى قبل ان يرى النور حيث ترفض بلدان اعضاء بمجلس التعاون الخليجي كقطر والكويت وسلطنة عمان الانضمام لاي حلف كهذا على حساب علاقاتها الوطيدة مع ايران , كما ان المعادلات الاستراتيجية قد تغيرت بالمنطقة بشكل كامل بالانكفاء الامريكي وبضعف الكيان الصهيوني مقابل جبهة المقاومة , هذا الى جانب تبلور قناعة واسعة في المنطقة من ان مثل هذه الحلف لايخدم سوى مصالح تل ابيب على حساب مصالح وامن واستقرار البلدان العربية في المنطقة .

جوان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إنسحاب الصدريين لم يحل طلسم تشكيل حكومة جديدة ).. كان من المترقب ان يؤدي خروج التيار الصدري من العملية السياسية بسحب نوابه من البرلمان العراقي الى ايجاد انفراجة ما لصالح توصل القوى والاحزاب السياسية لاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة في العراق , الا ان الامور لم تتجه عمليا باتجاه هذا المسار رغم تحقيق خطوات ايجابية لتدخل العملية السياسية مرحلة ركود ..

إن المشاورات بين الأحزاب السياسية إصطدمت بتباين وجهات النظر حول الشخصية المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء وذلك رغم جهود الاطار التنسيقي لايجاى ارضيات تفاهم داخلي وكذلك مع الاحزاب والقوى السياسية الاخرى حول الشخصية التي ينبغي تكليفها بتشكيل حكومة جديدة .

وفي نفس الوقت لم تتوصل الاحزاب الكردية اى اتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية بعد. ولكن رغم هذا الجمود تبدي محافل سياسية عراقية املها باستئناف المشضوارات السياسية بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( شرخ محتمل بين السعودية والإمارات حول اليمن ).. وافقت حركة انصار الله اليمنية على تمديد الهدنة باليمن وفي الوقت التي طفت فيه مؤشرات حول اتساع الشرخ في المواقف بين السعودية والامارات حول الاوضاع في جنوب اليمن , وهذا ما عكسته تصريحات مساعد وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني اليمنية " "حسين العزي" بقوله بأنه يشعر احيانا بوجود نوع من التشابه بين موقفي صنعاء والرياض ازاء تصعيد الامارات وميليشياتها الانفصالية للاوضاع بجنوب اليمن .

وهنا لابد من القول ..ربما ساهمت الهدنة على نسبيتها في إعادة السعودية النظر لمواقفها ولتقييم جدوى هذه الحرب التي أرهقت ميزانيتها وربما باتت السعودية تقترب من قناعة بأن الامارات تنتهج استراتيجيتها الخاصة التي تركز على انفصال الجنوب لاقامة حكومة تابعة لها تخدم اهدفها بالسيطرة على الجزر الاستراتيجية اليمنية بالبحر الاحمر, ورغم ان هذه الاستراتيجية الاماراتية تحمل تهديدا لامن السعودية ولاستقرارها. وفي كل الاحوال تقترب مصالح وتوجهات الرياض من نقطة فك الارتباط مع توجهات ومغامرات الامارات بجنوب اليمن وذلك بعد خلافات ثنائية لسنوات تجسدت بمعارك بالنيابة بجنوب اليمن.

آرمان ملي ..

نشرت صحيفة آرمان ملي تقريرا ينقل عن محافل صحفية بريطانية قولها ( جونسون سيعتزل الحياة السياسية ) جاءفيه ..يبدو وحسب صحيفة التلغراف البريطانية ان صدمة رئيس الوزراء المستقيل بسبب اخلاء حزب المحافظين لظهره هي اكبر من ان يمكنه استيعابها بمجرد الاستقالة من منصبه , حيث يفكر في اعتزال الحياة السياسية بالكامل.

إن جونسون أضطر لتقديم إستقالته تحت وطأة تسونامي إستقالات من قبل وزرائه ومستشاريه ونواب بحزب المحافظين الحاكم وهي استقالات جاءت تنديدا لتجاهله واستهانته بالقوانين في عدة حالات الامر الذي جاء على حساب شعبية ومكانة حزب المحافظين الذي فقد عددا كبيرا من مقاعده في انتخابات المجالس المحلية لصالح حزبي العمال والاحرار.