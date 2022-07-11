الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير صحة ايران يقدم ايضاحات حول تطعيم زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا

وزير صحة ايران يقدم ايضاحات حول تطعيم زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي ايضاحات حول راي المسؤولين العراقيين المعنيين بشان تطعيم زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا الايرانية.

العالم - ايران

وقال عين اللهي في تصريح لوكالة أنباء فارس ، في إشارة إلى استعدادات وزارة الصحة بخصوص مراسم اربعينية الامام الحسين (ع): خلال زيارتي الى العراق قبل عدة اسابيع كانت لي محادثات مع وزير الصحة وكذلك رئيس الوزراء العراقي للبحث بخصوص مراسم الاربعين.

وأضاف: في هذه الاجتماعات ، لم تصر السلطات العراقية على نوع اللقاح ، لكنها أصرت على أن الزوار يجب أن يكونوا قد تم تطعيمهم قبل دخولهم العراق.

وقال وزير الصحة: ​​الأشخاص الذين يعتزمون السفر إلى العراق هذا العام والمشاركة في مراسم الأربعين يجب تطعيمهم بالجرعة التذكيرية ، ولا يهم نوع اللقاح الذي يتم تطعيمهم به.

وقال عين اللهي: العراق ليست لديه اشكالية ازاء اللقاحات الإيرانية وهاجسهم الوحيد هو تطعيم الزوار ، كما يجب على الأشخاص الذين يعتزمون زيارة العتبات المقدسة ان يصطحبوا معهم بطاقة شهادة التطعيم.

روابط ذات صلة

مباحثات ايرانية عراقية لمناقشة تسهيل عبور زوار الاربعين من الحدود

استئناف توجه الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق عبر حدود مهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-07-2022

غانتس وساعر يقرران خوض الانتخابات في قائمة موحدة

وزير صحة ايران يقدم ايضاحات حول تطعيم زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا

لافروف يروي كيف ساعد الاتحاد السوفيتي السعودية حين كانت دولة فتية

الصين تحذر دول جنوب شرق آسيا من استخدامها كـ'أحجار شطرنج'

شاهد.. ماوراء هدم البيوت القديمة في مكة المكرمة؟