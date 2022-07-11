وزير صحة ايران يقدم ايضاحات حول تطعيم زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا

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وقال عين اللهي في تصريح لوكالة أنباء فارس ، في إشارة إلى استعدادات وزارة الصحة بخصوص مراسم اربعينية الامام الحسين (ع): خلال زيارتي الى العراق قبل عدة اسابيع كانت لي محادثات مع وزير الصحة وكذلك رئيس الوزراء العراقي للبحث بخصوص مراسم الاربعين.

وأضاف: في هذه الاجتماعات ، لم تصر السلطات العراقية على نوع اللقاح ، لكنها أصرت على أن الزوار يجب أن يكونوا قد تم تطعيمهم قبل دخولهم العراق.

وقال وزير الصحة: ​​الأشخاص الذين يعتزمون السفر إلى العراق هذا العام والمشاركة في مراسم الأربعين يجب تطعيمهم بالجرعة التذكيرية ، ولا يهم نوع اللقاح الذي يتم تطعيمهم به.

وقال عين اللهي: العراق ليست لديه اشكالية ازاء اللقاحات الإيرانية وهاجسهم الوحيد هو تطعيم الزوار ، كما يجب على الأشخاص الذين يعتزمون زيارة العتبات المقدسة ان يصطحبوا معهم بطاقة شهادة التطعيم.