الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-07-2022

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وصول طائرات عسكرية إلى بيت لحم وتل أبيب قبيل زيارة بايدن

رابطة علماء اليمن تنعى العلامة عبدالكريم الغرباني

شاهد.. الرسائل الجيو سياسية للاستعراض العسكري الجزائري

الخلافات تصاعدت بصفوفها.. 'تحرير الشام' تعتقل أحد قيادييها في إدلب

مخاوف من كارثة والجيش يتدخل.. اشتعال أحراج في رومية شمال شرق بيروت

العفو الدولية تطالب السعودية بإلغاء قرارات منع السفر ضد الناشطين