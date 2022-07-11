الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مخاوف من كارثة والجيش يتدخل..

اشتعال أحراج في رومية شمال شرق بيروت

اشتعال أحراج في رومية شمال شرق بيروت
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

بعد ساعات من اخماد حريق كبير في معمل السجاد في جنوب لبنان اندلع حريق كبير، في منطقة  رومية ما استدعى الطلب من قيادة الجيش التدخل سريعاً عبر إرسال طوافات عسكرية لإخماد النيران ومنع تمدّدها باتجاه الأحراج الأخرى.

العالم_لبنان

و تُظهر أعمدة الدخان التي غطّت المنطقة بسبب الحريق، و هناك التواصل مع قيادة الجيش لإرسال الطوافات تمّ بعدما تعذر على شباب البلدية والدفاع المدني الوصول إلى الحريق.

وفي السياق قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع وزير الدفاع العميد موريس سليم ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار. ومستشاري الدكتور جورج متري البروفسور في ادارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الارض، وعدد من المتطوعين سيتوجهون إلى الموقع للوصول إلى الغابة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان.. قوة صهيونية تمشط الطريق بين مستعمرة المطلة ومرجعيون

بيروت تعاني من قلة المياه بسبب مشكلة كهرباء

مقتل سعودي على يد شقيقيه في ضاحية بيروت.. والسفير يثمن جهود الأمن

لبنان: شلل سياسي بسبب عطلة الاعياد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الرسائل الجيو سياسية للاستعراض العسكري الجزائري

الخلافات تصاعدت بصفوفها.. 'تحرير الشام' تعتقل أحد قيادييها في إدلب

مخاوف من كارثة والجيش يتدخل.. اشتعال أحراج في رومية شمال شرق بيروت

العفو الدولية تطالب السعودية بإلغاء قرارات منع السفر ضد الناشطين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-07-2022

غانتس وساعر يقرران خوض الانتخابات في قائمة موحدة