اشتعال أحراج في رومية شمال شرق بيروت

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و تُظهر أعمدة الدخان التي غطّت المنطقة بسبب الحريق، و هناك التواصل مع قيادة الجيش لإرسال الطوافات تمّ بعدما تعذر على شباب البلدية والدفاع المدني الوصول إلى الحريق.

وفي السياق قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع وزير الدفاع العميد موريس سليم ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار. ومستشاري الدكتور جورج متري البروفسور في ادارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الارض، وعدد من المتطوعين سيتوجهون إلى الموقع للوصول إلى الغابة.