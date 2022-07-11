باختصار..على هامش تعيين خطيب تطبيعي بعرفة

العالم - باختصار
الشيخ العيسى أحد أعضاء "هيئة كبار العلماء" بالسعودية والأمين العام "لرابطة العالم الإسلامي" .
حمل حقيبة وزارة العدل وتولى منصب وزير بالديوان الملكي ومعروف بدعمه الكامل لسياسات ولي العهد.
4- دأب في خطبه الدينية ومواقفه على الترويج لسياسة التطبيع والتقارب مع الكيان الصهيوني .
5- مؤيدوه برروا تعيينه كخطيب بيوم عرفة بكونه شخصية وسطية,
6- الإنتقادات الداخلية بالسعودية وفي العالم الاسلامي ترى أن تعيينه يرتبط بالترويج للتطبيع .
7- هذا التعيين فجر ردود فعل إنتقادية حادة بمواقع التواصل الإجتماعي بمصر والجزائر وقطر والاردن وبلدان أخرى.
8- الإنتقادات طرحت وسم "" أنزلوا العيسى من المنبر " .
9- المنتقدون .. العيسى إلتقى مع حاخامات يهود في عدة مناسبات.
10- المنتقدون .. يناير 2020 أقام العيسى الصلاة على أرواح ضحايا ما يسمى بالهولوكوست في أوشيفيتز ببولندا.
11- المنتقدون .. العيسى أيد مشروع "ديارنا " الصهيوني الذي يعتبر مقبرة البقيع " تراثا يهوديا ومقبرة يهودية
12- تساؤلات .. هل يرتبط تعيين العيسى بالترويج للتطبيع خلال مراسم أعظم مناسبة إسلامية ؟
13- تساؤلات .. هل يرتبط الأمر بزيارة بايدن للسعودية وللتسويغ لإحتمال حضور وفد صهيوني أيضا ؟
14- تساؤلات .. هل يعني الأمر أن السعودية قد حسمت أمرها بالإنضمام لقطار التطبيع بزيارة بايدن ؟