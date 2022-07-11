باختصار..على هامش تعيين خطيب تطبيعي بعرفة

العالم - باختصار

الشيخ العيسى أحد أعضاء "هيئة كبار العلماء" بالسعودية والأمين العام "لرابطة العالم الإسلامي" .

حمل حقيبة وزارة العدل وتولى منصب وزير بالديوان الملكي ومعروف بدعمه الكامل لسياسات ولي العهد.

4- دأب في خطبه الدينية ومواقفه على الترويج لسياسة التطبيع والتقارب مع الكيان الصهيوني .

5- مؤيدوه برروا تعيينه كخطيب بيوم عرفة بكونه شخصية وسطية,

6- الإنتقادات الداخلية بالسعودية وفي العالم الاسلامي ترى أن تعيينه يرتبط بالترويج للتطبيع .

7- هذا التعيين فجر ردود فعل إنتقادية حادة بمواقع التواصل الإجتماعي بمصر والجزائر وقطر والاردن وبلدان أخرى.

8- الإنتقادات طرحت وسم "" أنزلوا العيسى من المنبر " .

9- المنتقدون .. العيسى إلتقى مع حاخامات يهود في عدة مناسبات.

10- المنتقدون .. يناير 2020 أقام العيسى الصلاة على أرواح ضحايا ما يسمى بالهولوكوست في أوشيفيتز ببولندا.

11- المنتقدون .. العيسى أيد مشروع "ديارنا " الصهيوني الذي يعتبر مقبرة البقيع " تراثا يهوديا ومقبرة يهودية

12- تساؤلات .. هل يرتبط تعيين العيسى بالترويج للتطبيع خلال مراسم أعظم مناسبة إسلامية ؟

13- تساؤلات .. هل يرتبط الأمر بزيارة بايدن للسعودية وللتسويغ لإحتمال حضور وفد صهيوني أيضا ؟

14- تساؤلات .. هل يعني الأمر أن السعودية قد حسمت أمرها بالإنضمام لقطار التطبيع بزيارة بايدن ؟