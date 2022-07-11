الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي : البلاد مقبلة على حالة من التصفيات السياسية وقمع الحقوق والحريات

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: 1453 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

هجوم مسلح يستهدف منزل قيادي بالاتحاد الكردستاني في أربيل

مصادر لقناة العالم: غرفة عمليات مشتركة للجيش السوري و'قسد' لمواجهة الهجوم الترکی المحتمل

باختصار..على هامش تعيين خطيب تطبيعي بعرفة

باختصار..الحوار الوطني بمصر

هل يتكرر سيناريو'النفط مقابل الغذاء' العراقي في ليبيا؟