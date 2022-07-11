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تجديد مطلب إسقاط النظام البحريني

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

الشعب البحريني یريد اسقاط النظام ويسقط حمد، لم يرفع البحرينيون سقف مطالبهم في المسيرات التي شهدتها اخيراً بلدات بحرينية عدة وانما جددوا شعارهم هذا بعدما النظام البلاد الى طريق مسدود.

خاص بالعالم

قد يظن البعض ولاسيما من واكب ثورة 14 من شباط/ فبراير، ان الحراك الشعبي السلمي في الفترة الاخيرة، خفض من منسوب حراكه وشعاراته، لكن الحقيقة ان هذه المسيرات والفعاليات الشعبية تراجع عددها ولكنها بقيت ثابتة على شعارها، لا تعايش بين النظام والشعب والحل ان يكون الشعب هو مصدر السلطات وليس عائلة تحكم بلداً وفقاً لمصالحها وتجعل من البحرين بلد الازمات المتعددة على الصعد كافة.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة البري طانية لبندن، امين عام احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي

مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير، الدكتور ابراهيم العرادي

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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