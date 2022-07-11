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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرة الثالثة استكمالا لشعائر الحج

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

یتابع ضیوف الرحمن آخر مراحل اعمالهم في مناسك الحج و هي رمي الجمرة الثالثة التي تعتبر من آخر الاعمال في المناسك.

العالم - مراسلون

بسبع حصيات يرمون كل جمرة من الجمار في ثاني ايام التشريق نفر ضيوف الرحمن الى الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرة الثالثة مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم بجمرة العقبة تأسيا واتباعا للرسول الأكرم (ص) لليوم الثالث والأخير.

في المشاعر المقدسة حيث القلوب تتوجه الى الباري جل وعلا هموم الأمة وما تمر بها من أزمات لم تكن غائبة في أدعية الحج.

فيما يؤكد الحجيج على ضرورة الوحدة الاسلامية بين جميع المسلمين والشعوب المسلمة لحل مشاكل الدول الاسلامية واهتمام المسلمين بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرة الثالثة استكمالا لشعائر الحج