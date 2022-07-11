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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس :الغنوشي أكد أن لديه معلومات بشأن إمكانية ايقافه على ذمة شبهة التورط في ملف جمعية نماء تونس
رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي : البلاد مقبلة على حالة من التصفيات السياسية وقمع الحقوق والحريات
رئيس جبهة الخلاص في تونس: لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي والبلاد مقبلة على موجة تصفيات سياسية
مراسلة العالم : رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسي المعارضة أحمد الشابي يحذر من استعداد السلطات لشن حملة ايقافات في صفوف قادة المعارضة
مراسل العالم: الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 500 عنصر من الجيش الأوكراني وتدمير عشرات المعدات والذخائر الأمريكية
الغنوشي:يمكن أن يؤدي الحوار لتشكيل حكومة إنقاذ بتونس تأخذ شرعيتها من البرلمان وتنقذ البلاد من خطر سقوط الدولة
الغنوشي: هناك دعوات لإجراء حوار سياسي في تونس دون الرئيس لأنه رفض الحوار الذي دعا إليه اتحاد الشغل وأطراف كثيرة
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي: معارضة الانقلاب تتوحد والرئيس يسعى للانتقام من خصومه إلا أن القضاء يرفض ذلك
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يتوجه الى ايطاليا للقاء المسؤولين في الحكومة الايطالية والفاتيكان ومناقشة التحولات الدولية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-07-2022
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الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.