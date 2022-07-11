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المعتقلون الإداريون داخل سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم لليوم 192

المعتقلون الإداريون داخل سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم لليوم 192
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى الإداريون، اليوم الاثنين، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ192 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

العالم- فلسطين

ويُشار إلى أنه تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري .

جدير ذكره أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الاسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

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