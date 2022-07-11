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حماس: إرادة الأسرى الصلبة قادرة على فرض إرادتها في معركة الكرامة

حماس: إرادة الأسرى الصلبة قادرة على فرض إرادتها في معركة الكرامة
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

وجّه حازم قاسم -الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس- "التحية للأسرى في سجون الاحتلال، والأسيرين خليل عواودة ورائد ريان في إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري".

العالم- فلسطين

وأكد قاسم، في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الاثنين،" أن هذه الإرادة الصلبة والعزيمة الجبارة لأسرانا الأبطال، قادرة على الدوام على فرض إرادتها في معركة الكرامة".

وأضاف: "يسجل الأسرى بأمعائهم الخاوية نصراً كما في كل معارك الإرادة ضد السجان الصهيوني".

ويواصل المعتقلان رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 96 تواليًا؛ رفضا لاعتقاله الإداري، في حين يستأنف الأسير خليل عواودة (40 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 10 أيام؛ احتجاجا على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.

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