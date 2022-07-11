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هذا مادار في محادثات هاتفية بين بوتين و أردوغان

هذا مادار في محادثات هاتفية بين بوتين و أردوغان
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال مكتب الرئيس التركي إن رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا الوضع في سوريا وحل "قضية الحبوب" خلال محادثات هاتفية اليوم الاثنين.

العالم-تركيا

وجاء في بيان مكتب الرئيس التركي: "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثات بحث الوضع في سوريا، وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وإيجاد ممرات آمنة لتصدير الحبوب من خلال البحر الأسود".

وجاء أيضا في البيان أن الرئيس التركي أعلن عن استعداد أنقرة لتقديم كل مساهمة ممكنة لتكثيف عملية التفاوض بين موسكو وكييف.

وأكد الرئيس التركي أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تنتهي بسلام دائم وعادل من خلال المفاوضات، وصرح بأن تركيا مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة في تكثيف عملية التفاوض كما فعلت حتى الآن.

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هذا مادار في محادثات هاتفية بين بوتين و أردوغان

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