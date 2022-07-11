هذا مادار في محادثات هاتفية بين بوتين و أردوغان

العالم-تركيا

وجاء في بيان مكتب الرئيس التركي: "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثات بحث الوضع في سوريا، وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وإيجاد ممرات آمنة لتصدير الحبوب من خلال البحر الأسود".

وجاء أيضا في البيان أن الرئيس التركي أعلن عن استعداد أنقرة لتقديم كل مساهمة ممكنة لتكثيف عملية التفاوض بين موسكو وكييف.

وأكد الرئيس التركي أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تنتهي بسلام دائم وعادل من خلال المفاوضات، وصرح بأن تركيا مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة في تكثيف عملية التفاوض كما فعلت حتى الآن.