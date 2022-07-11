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إعلام عبري: "طائرة للموساد" تحطّ في الرياض تمهيداً لزيارة بايدن

إعلام عبري:
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال معلق الشؤون السياسية في قناة "مكان" العبرية، شمعون أران، اليوم الإثنين،" إنّ طائرة إسرائيلية خاصة "كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض". 

العالم- الاحتلال

وأكد المعلق الكيان الإسرائيلي، عبر حسابه في تويتر،" إنّ "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض في السعودية كما يبدو تمهيداً لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة".

ودافع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس السبت، عن قراره زيارة السعودية، قائلاً "حقوق الإنسان ستكون على جدول أعماله"على حد قوله، مع تقديمه عرضاً أولياً لزيارة يهدف فيها إلى إعادة العلاقات بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الذي سبق أن ندّد به بوصفه "منبوذاً".

ويجري بايدن محادثات ثنائية مع سلمان بن عبد العزيز، وفريق قيادته خلال زيارته الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وقال بايدن في تعليق نُشر في صحيفة "واشنطن بوست"، في ساعة متأخرة من مساء السبت، "إنّ هدفه هو "إعادة توجيه العلاقات لا قطعها بدولة تُعد شريكاً إستراتيجياً للولايات المتحدة منذ 80 عاماً حسب تعبيره".

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إعلام عبري: "طائرة للموساد" تحطّ في الرياض تمهيداً لزيارة بايدن

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