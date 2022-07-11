راشد الغنوشي يتوقع إيقافه قريبا

العالم ـ تونس

ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.

وأكد الغنوشي في سياق حديثه على أنه "ولد في هذه الأرض وسيموت فيها، وأنه حسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافه".

من جانبه، قال الشابي خلال الندوة الصحيفية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين، إن راشد الغنوشي نفى أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية إنستالينغو.

يذكر أن وسائل إعلام تونسية كانت قد أفادت، يوم الأربعاء الماضي، بأن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن "قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي".

وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.

قضية جمعية نماء وهي منظمة غير ربحية تعمل على خلق فرص عمل للمواطنين من خلال مشاريع تجارية. حزب النهضة يرفض ما وصفه بالتشويه وتلفيق التهم الكيدية؛ متهما السلطات باستهدافه لأسباب سياسية، ودافع الحزب عن رئيسه ونفى أن تكون لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، واعتبر ان القضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء.