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العامري يرد على انباء ترشحه لمنصب رئيس وزراء العراق

العامري يرد على انباء ترشحه لمنصب رئيس وزراء العراق
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس تحالف فتح في العراق هادي العامري، اليوم الاثنين، حقيقة الانباء عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان، انه "في وقت يترقب فيه شعبنا الكريم اكمال الاستحقاقات الدستورية تباعا، وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة واقرار برنامجها الوطني ، لاحظنا ان بعض وسائل الاعلام تتناقل اخبارا وتعليقات مختلقة تزعم ان الاطار التنسيقي يشهد تنافسا على رئاسة الوزراء بين العامري وآخرين".

واضاف: "وتزعم ايضا ان هذا التنافس قد يؤدي الى تفكك الاطار حسب تعبيرها ، واني اذ ارفض مثل هذا الاداء الاعلامي المشحون بالاكاذيب ، وربما يكون مدفوع الثمن، اود التأكيد بأن هذه الاخبار عارية عن الصحة ، واني لست مرشحا لهذا المنصب وارفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الأخوان ، وان المهم لدي اولا وآخرا حفظ وحدة الاطار".

واشار العامري الى انه "سوف يقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الأخوة في الاطار رغم قرارنا عدم المشاركة في اي حكومة مستقبلية ".

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