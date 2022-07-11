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رضائي: بايدن يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لـ"إسرائيل"

رضائي: بايدن يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لـ
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، إنّ "أكثر من 4 عقود والرؤساء الأميركيون يسعون لإنشاء درع أمني لحماية مصالح الكيان الصهيوني، بذريعة التهديدات الإيرانية".

العالم - ايران

وأضاف رضائي أنّ "القبة الحديدية وغيرها لم تفلح" في حماية الاحتلال، مشيراً إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لإسرائيل، لكن من دون أمل".

وتابع رضائي: "على الحكومات الإسلامية أن تكون حذرة من الوقوع في فخهم الأمني".

ويأتي تصريح رضائي قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفلسطين المحتلة والسعودية، في 15 و16 تموز/يوليو الجاري.

ودعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الحكومة الحالي يائير لابيد إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، فهو ما يمثل مصلحة إسرائيلية.

ورحّب رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت بزيارة بايدن للمنطقة، وقال إنّ زيارته "ستساعد إسرائيل على الارتقاء بتحالفها مع واشنطن إلى آفاق جديدة".

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