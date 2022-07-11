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الاحتلال يهاجم وقفة منددة بالاستيطان شرق الخليل

الاحتلال يهاجم وقفة منددة بالاستيطان شرق الخليل
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقفة فلسطينية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

العالم- الاحتلال

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على نشطاء ضد الاستيطان ومشاركين في الوقفة، ومن ثم أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ونكلوا بالشبان، قبل أن يبعدوهم بالقوة من المكان.

كما اعتدى جيش الاحتلال على الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها الوقفة الاحتجاجية المنددة بالاستيلاء على أراضي تعود لعائلة المناصرة، وتقع في منطقة الحمرا وتبلغ مساحتها أكثر من 40 دونماً.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، وعبّروا عن "رفضهم لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتي تطال الأراضي الفلسطينية والمزارعين بالضفة الغربية".

وكان مستوطنو مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق الخليل، سيّجوا مؤخرا أراضٍ وأقاموا كرفانًا استيطانيًّا فوق الأراضي المستهدفة، تمهيداً للاستيلاء عليها.

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