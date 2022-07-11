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عبد اللهيان: نريد اتفاقا نوويا جيدا ومستداما وأن نكون قادرين على الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاتفاق وعلى أميركا أن تفهم هذه الحقيقة جيداً

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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