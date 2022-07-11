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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبد اللهيان: يتطلب الوصول إلى اتفاق نهائي المرونة والمبادرات وقبول الواقع من جانب أميركا
أمير عبد اللهيان: لا يمكن للرئيس الاميركي أن يفرض وجهات نظر أحادية الجانب من خلال توجيه الاتهامات وفرض الحظر
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة: إذا كانت النافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة في المحادثات النووية فذلك بسبب مبادرات إيران
وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية زيارة عبداللهيان في هذه المرحلة الحالية من التطورات الدولية وبانها فرصة جيدة لتوسيع العلاقات الثنائية
عبد اللهيان: لطالما عرضت طهران مبادراتها الجديدة ومع ذلك فإن الأميركيين لم يتصرفوا بشكل صحيح وعقلاني
عبد اللهيان: نريد اتفاقا نوويا جيدا ومستداما وأن نكون قادرين على الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاتفاق وعلى أميركا أن تفهم هذه الحقيقة جيداً
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يؤكد لنظيره الايطالي بأن الفرصة مناسبة لتوسيع التبادلات التجارية وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري
رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس :الغنوشي أكد أن لديه معلومات بشأن إمكانية ايقافه على ذمة شبهة التورط في ملف جمعية نماء تونس
رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي : البلاد مقبلة على حالة من التصفيات السياسية وقمع الحقوق والحريات
رئيس جبهة الخلاص في تونس: لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي والبلاد مقبلة على موجة تصفيات سياسية
أمير عبد اللهيان: لا يمكن للرئيس الاميركي أن يفرض وجهات نظر أحادية الجانب من خلال توجيه الاتهامات وفرض الحظر
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.