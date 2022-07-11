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الزيدي يدعو العامري لتولي رئاسة وزراء العراق

الزيدي يدعو العامري لتولي رئاسة وزراء العراق
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

رأى الأمين العام لكتائب الإمام علي(ع) في العراق، شبل الزيدي، اليوم الاثنين، أن رئيس تحالف فتح هادي العامري هو الاجدر بتولي رئاسة الوزراء.

العالم - العراق

وقال الزيدي، في تغريدة، إن "تعلمنا في كل فترة عصيبة، وسط زحمة ابواق التطرف والتشنج، ان نسمع صوت الحاج هادي العامري صوتا مليئا بالحكمة والعقلانية والايثار وتقديم المصلحة الوطنية مثلما عودنا دائما ".

واضاف: "من حقه ان لا يقدم نفسه ، ولكن من حقنا ان نرى فيه انه رجل المرحلة والاتزان والمقبولية الوطنية والتوافق المبدئي، رجل بمثل خبرته وحنكته وتاريخه وانجازاته، ولم نسجل له فشلا في مسيرته، فهو الاجدر بان يقدم".

واوضح الزريدي: "على عقلاء الاطار تقديم مصلحة الوطن والسلم الاهلي في حكومة خدمة ونهضة وطنية، فبوجود الماء لا نحتاج الى التيمم".

واشار الى ان "المقبولية الدولية اكذوبة صنعها البعض وصدقها الضعفاء وهي ترسيخ للتبعية".

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