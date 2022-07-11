اغتيال معارض سعودي في لبنان..واصابع الاتهام الى من؟

العالم- السعودية

وأفاد نشطاء وإعلاميون سعوديون وعرب، أن المعارض السعودي مانع اليامي، تعرض فجر الاحد في لبنان لعدة طعنات من قبل مجهولين أدت إلى مقتله، من قبل 2 من أخوته بالتنسيق مع السفارة السعودية في بيروت.

وقالت الكاتبة والناشطة عليا أبونابة الحويطي في سلسلة تغريدات على منصة “تويتر”: “إن الأمير محمد بن سلمان يقتل المعارضين بتواطئ من اخوته الذين هم ايضاً كانو معه في الحركه السياسيه ومعارضين، وتغير موقفهم بعد ان ترددوا على السفاره وجندوهم ضد اخيهم لتصفيته، اما حزب الله فلديه مايثبت ذالك ووجب عليه إخراج الفيديوهات”.

وأضافت علياء في تغريدة لاحقة، “من قتل المغدور مانع حمد مهذل اليامي هم أخوته اثنين واسم أحدهم عزيز وقد كان يتردد على السفارة السعوديه، وهناك فيديوهات له تثبت ذالك عند حزب الله، وايضاً فيديو لتصفيته”.

والقتيل مانع حمد مهذل اليامي من أبناء قبيلة يام في نجران، ومؤسس حركة الحق والعدالة السياسية المعارضة لنظام آل سعود.