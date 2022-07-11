غالبية الديمقراطيين يؤيدون أن يكون مرشحا جديدا بدلا من بايدن في عام 2024

العالم-الاميركيتان

«»ووفقا لاستطلاع أجرته New York Times بالتعاون مع Siena College، قال ما يقرب من 64٪ من الناخبين الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الحزب يجب أن يقدم مرشحا مختلفا للرئاسة في عام 2024، وأفاد 33٪ منهم بأن عمر بايدن هو السبب الرئيسي وراء رأيهم هذا، بينما قال 32٪ أن الأمر يتعلق بأدائه الوظيفي.

وشدد 94٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما إنهم يفضلون مرشحا جديدا، وقال 33٪ من جميع المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون إلى حد ما أو بشدة على الوظيفة التي قام بها بايدن كرئيس.

وذكر 20% من المستطلعة آراؤهم أن الاقتصاد من أهم القضايا التي تواجه البلاد، و15% قالوا أن التضخم وتكاليف المعيشة هي الأهم. فيما اعتبر 13٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن هذا أدنى مستوى يسجل منذ أن بدأت الأزمة المالية قبل أكثر من 10 سنوات.