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أوزبكستان: قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام

أوزبكستان: قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.

العالم - ايران

وقال الوزير: "هذا العام، في إطار رئاسة أوزبكستان، سيتم قبول إيران، كدولة مراقبة وعضو في منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيتم توقيع مذكرة التزام من إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند".

ووفقا للوزير، فقد تقدمت بيلاروسيا بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، مضيفا أنه قد تم بالفعل إرسال نداءها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون في قمة سمرقند".

منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا ، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.

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أوزبكستان: قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام

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