قناة عبرية: طائرة "اسرائيلية" حطت في الرياض

العالم - الاحتلال

وقال معلق الشؤون السياسية في "مكان"، شمعون أران، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر في الرياض في المملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".

كما أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الموافق لـ8 حزيران/يونيو، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".

ولفت كيربي إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.