الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قناة عبرية: طائرة "اسرائيلية" حطت في الرياض

قناة عبرية: طائرة
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "كان" العبرية، بأن طائرة "إسرائيلية" خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

العالم - الاحتلال

وقال معلق الشؤون السياسية في "مكان"، شمعون أران، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر في الرياض في المملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".

كما أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الموافق لـ8 حزيران/يونيو، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".

ولفت كيربي إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.

روابط ذات صلة

عندما يتحول البعض لبيادق على رقعة شطرنج المصالح الأمريكية

السعودية تدرس دعوة ممثل إسرائيلي لدى زيارة بايدن

السعودية والكيان الاسرائيلي والتحضير لعلاقة علنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قناة عبرية: طائرة "اسرائيلية" حطت في الرياض

المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء

"الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا" .. جرح عضال لشعب البوسنة والهرسك

من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟

بايدن الضعيف سيدفع اكثر مما يأخذ

أوزبكستان: قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام