المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء

العالم-العراق

جاء ذلك في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، حول السقف الزمني الذي سيستغرقه الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة مع بقية القوى السياسية.

وقال المالكي بحسب بيان مكتبه ان "الاطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ افكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والاقصاء".

واشار الى ان "الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الامني والخدمي ضمن الاليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه الكريم".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون، ان "الاطار يتعاطى مع جميع الافكار والاليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها اعضاؤه في كل مفردات ادارته لمشروعه القادم".