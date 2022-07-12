الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء

المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون فی العراق نوري المالكي، الاثنين، اقتراب الاطار التنسيقي من تحقيق اهدافه وأبرزها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.

العالم-العراق

جاء ذلك في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، حول السقف الزمني الذي سيستغرقه الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة مع بقية القوى السياسية.

وقال المالكي بحسب بيان مكتبه ان "الاطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ افكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والاقصاء".

واشار الى ان "الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الامني والخدمي ضمن الاليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه الكريم".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون، ان "الاطار يتعاطى مع جميع الافكار والاليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها اعضاؤه في كل مفردات ادارته لمشروعه القادم".

روابط ذات صلة

الإطار التنسيقي: انفراج سياسي قريب داخل البيت الكردي

الزيدي يدعو العامري لتولي رئاسة وزراء العراق

العامري يرد على انباء ترشحه لمنصب رئيس وزراء العراق

العبادي يدعو القوى السياسية لتجاوز خلافاتها لأجل العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قبل أيام من الاستفتاء.. تصاعد الخلافات بين أعضاء الهيئة الإنتخابات في تونس

الجالية الايرانية في السويد تقيم معرضين لفضح جرائم المنافقين

مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق

شاهد بالفيديو.. اي دلالات استراتيجية يحملها بايدن للسعودية للتحالف مع الاحتلال؟

قناة عبرية: طائرة "اسرائيلية" حطت في الرياض

المالكي: الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء