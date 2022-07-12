ساليفان: الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر طالما يكون ذلك ضروريا

العالم- الاميركيتان

وأشار ساليفان خلال مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية "فرضت بعض القيود على مختلف أنواع الأسلحة" التي تقدمها لأوكرانيا، ولكن في ما يخص الحدود الزمنية "أكد الرئيس بوضوح" أن الدعم سيستمر طالما يكون ذلك ضروريا.

وأضاف أن هذا هو الطريق الذي سيمضي فيه التحالف الذي يدعم أوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن إمكانية سيطرة القوات الروسية على كييف، قال ساليفان إن "الدعم الغربي سيسمح لأوكرانيا بحماية عاصمتها والحفاظ عليها".

وأكد ساليفان أن واشنطن "ستواصل العمل مع القوات الأوكرانية والحكومة الأوكرانية على الاستراتيجية التي ستسمح لهم بتحقيق أهدافهم في الميدان، ووراء طاولة المفاوضات".

وأضاف: "وكما قال بايدن خلال قمة الناتو قبل 10 أيام، ونحن سنعمل على ذلك طالما يكون ذلك موجودا".

وأكد أن واشنطن على اتصال مع أوكرانيا بشكل يومي "بشأن كيفية التصدي للتقدم الروسي واستعادة جزء من الأراضي التي انتزعوها"، مضيفا أن هذه المناقشات تجري عبر قنوات عسكرية وعلى المستوى السياسي.

وأعرب ساليفان عن اعتقاده بأن "روسيا لم تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، حيث كان هدفها الاستراتيجي السيطرة على العاصمة كييف وإنهاء أوكرانيا كدولة ومحو الهوية الأوكرانية وضم أوكرانيا إلى روسيا"، حسب زعمه.