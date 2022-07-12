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رئيسي: هناك مساع كثيرة تبذل في مجال البيئة وهي من اهتمامات إيران

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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