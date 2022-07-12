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بمساندة حاجز للجيش السوري..

أهالي قرية الصالحية بريف القامشلي يطردون رتلا للاحتلال الامريكي (صور)

أهالي قرية الصالحية بريف القامشلي يطردون رتلا للاحتلال الامريكي (صور)
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن أهالي قرية الصالحية في ريف القامشلي طردوا بمساندة حاجز للجيش السوري رتلاً من خمس مدرعات للاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قريتهم.

العالم-سوريا

يتبع..

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بمساندة حاجز للجيش السوري.. أهالي قرية الصالحية بريف القامشلي يطردون رتلا للاحتلال الامريكي (صور)

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