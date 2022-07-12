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السيد حسن نصر الله يلقي كلمة غدا

السيد حسن نصر الله يلقي كلمة غدا
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

سيلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم غدٍ ‏الأربعاء عند الساعة 8:35 مساء (بتوقيت بيروت) كلمة حول آخر التطورات السياسية.

العالم - لبنان

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